Sport

COGLIATE – La Cogliatese cerca tre punti che mancano da tanto tempo contro un ostico Cesano Maderno che si sta giocando l’accesso ai playoff.

La gara è equilibrata sin dalle prime battute, con entrambe le formazioni che giocano ordinate e senza scoprirsi troppo. Il primo lampo è per i biancorossi al 19’, Isella fa sponda di testa all’indietro per Cinderelli che dal limite fa la barba alla traversa. Un minuto più tardi rispondono i padroni di casa, Ferrario incorna schiacciando e il tiro sembra innocuo, Gligor peró pasticcia un po’ in presa e se la fa sfuggire salvandosi con l’ausilio del palo. Poco altro nel primo tempo, con i biancoazzurri che pian piano crescono e prendono in mano le redini dell’incontro.

Nella ripresa si confermano le impressioni della seconda metà del primo gempo, la Cogliatese sta meglio in campo costringendo il Cesano a chiudersi e provarci in contropiede. Proprio su una ripartenza, Isella spara da fuori e accarezza il legno alla sinistra di Ortolan. Scarseggiano le occasioni da gol ma la squadra di Biemmi è decisamente padrona del campo, manca un guizzo. Ed ecco che si arriva al 91’ con il match point, Banfi imbuca splendidamente per Donghi, il nr. 7 apre bene il piattone a tu per tu con Gligor che peró con un miracolo riesce a salvare il risultato parando di piede. Triplice fischio, finisce 0-0.

Buona prestazione della Cogliatese che, soprattutto nella ripresa, avrebbe meritato di più rispetto a ció che ha raccolto. Un pareggio comunque utile per non restare impantanati nelle zone pericolose della classifica e cercare di risalire. Prossimo impegno in casa contro la dominante Triuggese che proprio in questa giornata si è già garantita la vittoria del campionato.

Cogliatese – Cesano Maderno : 0-0

COGLIATESE : Ortolan, Del Bianco, Rose, Quaggelle, Pastore, Pascale K., Donghi, Ferrario, Banfi, Cimnaghi, Borghi. A disposizione : Sanfilippo, Alberio, Avella, Cappelletti, Capici, Fazzari, Muraca, Pascale G., Romano. All. Biemmi

CESANO MADERNO : Gligor, Pellegrino, Familiari, Isella, Faye, Larosa, Garbin, Govoni, Tagliabue, Cenderelli, Coppola. A disposizione : Drago, Carella, Andreazza, Casieri, Malvaso, Bottari, Piazza, Pizzi, Cittadino.