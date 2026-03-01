Calcio

INVERUNO – Nel pomeriggio di oggi 1 marzo è andata in scena la ventitreesima giornata di campionato del girone C di Promozione Lombardia che ha visto per protagonisti alle 14.30 l’Universal Solaro, il Sc United e il Ceriano Laghetto Calcio.

La squadra di Cesate riesce a portare a casa ben tre punti dalla trasferta disputata in casa del Canegrate grazie ad un secco 1-3 da Giroletti, Romano e dalla trasformazione dal dischetto di un calcio di rigore di Confalonieri. Bruttissima batosta, invece, per il Ceriano Laghetto che subisce una pesantissima sconfitta per 6-1 contro la capolista Accademia Inveruno. Risultato di parità, invece, per l’Universal Solaro che torna da Besozzo in casa del Verbano con un 1-1.

Al termine di questa ventitreesima giornata di campionato, la classifica vede il Sc United consolidare il terzo posto mentre vede allontanarsi dalla zona play-off il Ceriano Laghetto e l’Universal Solaro. Resta sempre alla guida del girone l’Accademia Inveruno seguita dall’Aurora Cantalupo.

(foto da archivio)