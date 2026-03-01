Calcio

PAVIA – Nel pomeriggio di oggi 1 marzo si è conclusa la ventiseiesima giornata di campionato del girone B di Serie D che ha visto il Milan Futuro, dopo un primo tempo concluso in svantaggio, fermare la capolista Folgore Caratese pareggiando per 1-1 e infiammando la lotta play-off vista la vittoria del Chievo Verona contro il Sondrio grazie al goal di Paloschi e del Villa Valle in casa della Leon per 1-2.

Impegnata nella giornata di oggi anche la Varesina che, in trasferta a Pavia, riesce a portare a casa un punto pareggiando la rete subita da Cominetti all’8 del primo tempo con il goal di Arcopinto in avvio di ripresa. Benissimo, invece, l’Oltrepò che non molla il distacco dalla zona play-off conquistando tre punti con una grandissima rimonta sul Caldiero Terme che, dopo essere stato in doppio vantaggio, subisce ben quattro goal.

I risultati

Caldiero Terme 2 – 4 Oltrepò Fbc, Casatese Merate 1 – 1 Calcio Brusaporto, Castellanzese 1 – 0 Vogherese 1919, Chievo Verona 1 – 0 Nuova Sondrio, Leon 1 – 2 Villa Valle, Milan Futuro 1 – 1 Folgore Caratese, Pavia Calcio 1 – 1 Varesina, Scanzorosciate 3 – 0 Breno, Virtus CiseranoBergamo 0 – 2 Real Calepina.

La classifica

Folgore Caratese 53, Casatese Merate 43, Villa Valle 43, Chievo Verona 43, Milan Futuro 42, Brusaporto 42, Leon 39, Oltrepò (-3) 37, Virtus CiseranoBergamo36, Scanzorosciate 36, Castellanzese 35, Caldiero Terme 35, Real Calepina 33, Breno 29, Varesina 24, Pavia 24, Sondriio 19, Vogherese (-6) 8.

(foto da archivio)