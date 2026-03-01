Città

SARONNO – Dalla zuppa tradizionale del Ramadan al couscous simbolo di condivisione: il settimo Iftar al centro islamico di via Grieg ha portato in tavola un menù che racconta cultura, tradizione e convivialità. L’appuntamento si è svolto nei giorni scorsi al centro islamico cittadino, dove centinaia di partecipanti si sono ritrovati al tramonto per rompere insieme il digiuno, come previsto durante il mese sacro.

Il percorso gastronomico si è aperto con una serie di antipasti tipici della tradizione nordafricana e mediorientale. Tra questi il batbout, un pane morbido cotto in padella, i mahchi, verdure ripiene e speziate, il khobz bzaatar, pane aromatizzato con erbe e semi di sesamo, e le samboussa, fagottini fritti ripieni.

Protagonista della prima portata è stata la harira, zuppa tradizionale marocchina a base di pomodori, ceci, lenticchie, carne, sedano e spezie. È uno dei piatti simbolo del Ramadan e viene consumato proprio per interrompere il digiuno serale grazie al suo apporto nutriente e completo.

A seguire il couscous, altro elemento centrale della cucina del Nord Africa. Preparato con semola di grano duro cotta al vapore, è stato servito con verdure e carne, accompagnato da un brodo ricco e speziato. Considerato un piatto conviviale, rappresenta uno dei simboli più forti di condivisione e ospitalità.

Il momento finale è stato dedicato ai dolci e alla tradizione del tè. In tavola shabbakia, dolce fritto al miele tipico del Ramadan, datteri – consumati secondo la tradizione per rompere il digiuno – e tè marocchino, servito caldo come conclusione della serata.

Il menù del settimo Iftar ha così affiancato al valore religioso quello culturale, offrendo ai partecipanti un viaggio nei sapori e nelle tradizioni che accompagnano uno dei momenti più significativi della comunità musulmana.

