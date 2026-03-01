Tra le notizie più lette di ieri, sabato 28 febbraio, in primo piano la vicenda dei cimiteri con possibili sviluppi a sorpresa, un ritrovamento insolito in un cantiere cittadino, la politica locale tra eventi e dibattiti linguistici e uno spettacolo musicale che ha acceso l’attenzione anche fuori città.

Tiene banco la situazione dei cimiteri, con un primo segnale di smobilitazione da parte di Sar-Ser e il silenzio della politica che alimenta attesa per possibili colpi di scena nei prossimi giorni.

Ha destato curiosità la segnalazione di una katana nascosta nel cantiere del campo da basket di via Leonardo da Vinci: sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.

Grande partecipazione alla cena leghista a Ceriano, con il collegamento di Matteo Salvini e un momento di ricordo dedicato allo storico fondatore del movimento locale.

Fa discutere l’intervento di Lucy Sasso sul termine “assessora”: al centro del dibattito non la grammatica ma il tema del potere e del riconoscimento del ruolo delle donne nelle istituzioni.

Spazio anche alla musica con il duetto a Sanremo insieme a Cristina D’Avena, un’esibizione energica che ha conquistato il pubblico.

