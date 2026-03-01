Groane

CERIANO LAGHETTO – Nuovo capitolo nel percorso politico di Teodoro Garruto, volto noto della lista civica “Siamo Ceriano”. Garruto ha ufficializzato la propria adesione al partito del generale Roberto Vannacci, avviando il suo impegno politico all’interno del nuovo gruppo brianzolo.

Una scelta che segna un cambio di prospettiva rispetto all’esperienza civica maturata negli anni a Ceriano Laghetto, dove Garruto si distingueva per l’attenzione alle tematiche locali. L’adesione al movimento politico ispirato dal generale

Vannacci rappresenta ora, nelle sue intenzioni, un passo verso un impegno più ampio, con uno sguardo rivolto alle dinamiche nazionali e sovracomunali.

Il Comitato 47 della Brianza punto di riferimento territoriale per i sostenitori del generale, si rafforza così con un nuovo ingresso proveniente dall’esperienza amministrativa locale.

Soddisfazione è stata espressa dal referente di Futuro Nazionale per la Brianza Elio Berto sottolineandone “la competenza amministrativa e la conoscenza del territorio, elementi che – secondo Berto – contribuiranno a consolidare la presenza e l’organizzazione del partito nell’area”.

L’adesione di Garruto potrebbe avere riflessi anche sugli equilibri politici locali, aprendo nuovi scenari in vista delle prossime scadenze elettorali e alimentando il dibattito nel panorama politico della zona.

Nei prossimi giorni sono attese ulteriori iniziative pubbliche per presentare ufficialmente il nuovo percorso politico e delineare le priorità programmatiche del gruppo sul territorio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09