SARONNO – Domenica 1 marzo 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, con tendenza a un graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti e deboli piogge in serata. Sono attesi circa 0,3 millimetri di precipitazione.

Nel dettaglio, al mattino il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con alternanza tra spazi soleggiati e addensamenti. Nel corso del pomeriggio la copertura tenderà ad aumentare progressivamente, fino a risultare compatta in serata quando potranno verificarsi deboli piogge, di scarsa entità e senza particolari criticità. Le temperature saranno comprese tra i 10°C di minima e i 12°C di massima, con valori piuttosto stabili e clima umido. I venti soffieranno deboli al mattino dai quadranti orientali, in intensificazione nel pomeriggio quando diverranno moderati, sempre da Est-Sudest. Non sono presenti allerte meteo.

In Lombardia infiltrazioni umide manterranno condizioni di cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto su gran parte della regione. Sulle basse pianure occidentali e sulle pedemontane la giornata sarà grigia ma senza fenomeni significativi, mentre sulle Prealpi occidentali si potranno registrare deboli piogge al mattino, in attenuazione dal pomeriggio. Nubi irregolari sulle aree alpine, con copertura in aumento verso sera. Ventilazione debole orientale su tutto il territorio regionale.

Situazione nelle Groane e nel Tradatese

Anche nel Tradatese e nelle Groane sono attese molte nubi per l’intera giornata, con possibili deboli piogge serali analoghe a quelle previste su Saronno. Temperature su valori simili e venti orientali deboli o moderati nel pomeriggio.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

