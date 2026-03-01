Solaro

SOLARO – Anche il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea ha dato il proprio contributo alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Durante l’evento, una squadra composta da 12 volontari della Protezione civile e dell’Antincendio boschivo del Parco ha prestato servizio a Milano, collaborando alle attività di sicurezza e supporto organizzativo.

Per i volontari si sono trattate di settimane intense, con turni impegnativi e un lavoro svolto in stretta sinergia con il Comitato di coordinamento del volontariato organizzato di Protezione civile della Città metropolitana di Milano. Un’esperienza significativa, in un contesto internazionale che ha richiamato migliaia di persone e atleti provenienti da tutto il mondo.

La partecipazione alle Olimpiadi rappresenta per il Parco un motivo di orgoglio e un riconoscimento dell’impegno costante che i volontari mettono al servizio della collettività. Intanto il prossimo corso base di Protezione civile ha già registrato il tutto esaurito. Numerose le adesioni, sia di giovani sia di adulti, a conferma di un interesse crescente verso il volontariato e la tutela del territorio. Il Parco ha infine ringraziato i propri volontari per la passione, la disponibilità e la professionalità dimostrate anche in occasione di un appuntamento di rilievo internazionale.

