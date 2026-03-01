Città

SARONNO – Alla tre giorni di Viterbo (dal 28 febbraio al 1° marzo) dell’Accademia delle Libertà, organizzata da Forza Italia, rivolta ad amministratori e politici con incarichi istituzionali, finalizzata a fornire formazione e aggiornamenti tecnici, ha partecipato anche una delegazione di Saronno.

Il gruppo era guidato dal sindaco emerito, Pierluigi Gilli, che ha accompagnato la giovane promessa lombarda Edoardo Scialpi, 14 anni, presente insieme al padre Roberto, noto commerciante saronnese. Il giovane Scialpi era già balzato alle cronache per il brillante intervento durante l’ultimo consiglio comunale aperto sul bilancio, nel quale, con domande schiette e puntuali, aveva incalzato la sindaca Ilaria Pagani sul tema della sicurezza.

A rappresentare l’imprenditore ed ex parlamentare Gianfranco Librandi – impegnato insieme al co-direttore di Libero, Pietro Senaldi nella campagna per la promozione della riforma del sistema giudiziario- e che con la senatrice Stefania Craxi si occupa del dipartimento formazione del partito, vi erano Carlo Antonio Mazzola e Riccardo Servidio.

Il giovane Edoardo Scialpi è diventato la vera sorpresa della kermesse, ricercato e apprezzato sia dalla senatrice Craxi sia dal senatore Maurizio Gasparri, che lo ha citato nel suo discorso conclusivo chiamandolo sul palco come simbolo di speranza per il futuro della nazione. Si è inoltre creato un forte legame tra Edoardo e il coordinatore nazionale dei giovani di Forza Italia, Simone Leoni.

Molto apprezzato anche il sindaco emerito Pierluigi Gilli, che ha avuto modo di confrontarsi costruttivamente con colleghi amministratori, condividendo esperienze e buone pratiche nelle rispettive realtà locali.

Carlo Antonio Mazzola ha portato il messaggio di Librandi, esprimendo soddisfazione per i contenuti e i risultati dell’Accademia, e ha proposto di avviare anche a Saronno una scuola di formazione politica, indicando in Gilli il presidente dell’organizzazione.

Il commissario cittadino Rienzo Azzi ha già conferito incarico a Edoardo Scialpi, unitamente a Marco Caronni e Riccardo Servidio, di avviare e curare la comunicazione social di Forza Italia Saronno.

Il seminario si è concluso con un collegamento del ministro Antonio Tajani dalla Farnesina, che al termine ha salutato con affetto la delegazione saronnese e ringraziato Gianfranco Librandi per il lavoro svolto a favore del partito e della nazione.

