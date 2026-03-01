Primo piano

SARONNO – “Quando un intero cda manifesta l’intenzione di dimettersi – questa l’informazione di cui disponiamo – qualcosa non funziona”. Così, squarciando il velo di silenzio che da settimane avvolge la vicenda, Saronno civica inizia la propria presa di posizione sulla gestione dei cimiteri cittadini e sul futuro di Saronno Servizi.

Nel comunicato il gruppo individua subito il nodo politico: “Se poi la società che amministrava ha ottenuto risultati e riconoscimenti ed ha un azionista al 98% che si chiama Comune di Saronno, allora è evidente dove vada cercata la responsabilità”.

Saronno civica sostiene che l’assenza di una linea chiara fosse evidente da tempo: “Che la “nuova” Amministrazione non avesse una strategia per la sua principale società di servizi ci è apparso chiaro fin dalle prime battute. Lo abbiamo segnalato otto mesi fa, durante la discussione delle linee programmatiche. Lo abbiamo ribadito tre mesi fa, in sede di bilancio di previsione 2026–2028. In entrambe le occasioni non è arrivata alcuna risposta. Per un’Amministrazione comunale è una carenza grave”.

La nota ricostruisce poi il passaggio ritenuto decisivo sulla gestione dei servizi cimiteriali: “Il 23 dicembre scorso, pochi giorni prima di Natale, la Sindaca ha comunicato alla società che il contratto per la gestione dei cimiteri non sarebbe stato rinnovato dal 1° gennaio. Sette giorni dopo! Una decisione improvvisa che metteva in forse il progetto di ampliamento e rilancio avviato dalla precedente Amministrazione”.

Il gruppo sottolinea quindi il ruolo assunto dalla società per garantire la continuità del servizio: “Il presidente, l’intero CdA e la direzione si sono assunti la responsabilità di non interrompere un pubblico servizio essenziale per la città – evitando il rischio di un commissario ad acta – nella speranza di un ripensamento che, purtroppo, non è arrivato”.

Nel documento viene ribadito anche il valore strategico della partecipata: “Una società in house come Saronno Servizi è uno strumento strategico per un Comune: è di proprietà pubblica, ma si muove con l’agilità di una spa privata. Permette di programmare, migliorare l’efficienza dei servizi, svilupparne di nuovi, diventare un punto di riferimento per l’intero territorio del Saronnese. In altre parole: può consentire a Saronno di essere davvero Saronno. Ma serve una visione politica. Serve la volontà di crederci. Serve il coraggio di investire”.

Saronno civica ricorda quindi il percorso avviato: “Questo percorso era iniziato nel dicembre 2021 con una rivoluzionaria delibera di indirizzo approvata dal Consiglio comunale, seguita da atti concreti di attuazione approvati dalla Giunta, nel rispetto delle rispettive competenze. Oggi su quel percorso virtuoso si sono addensate nubi minacciose. Le dimissioni dell’intero cda sarebbero il segnale più evidente di questa mancanza di chiarezza che si protrae da mesi”.

Con un avvertimento finale: “Interrompere definitivamente o rallentare indefinitamente questo progetto sarebbe un atto di miopia politica di cui i saronnesi pagherebbero ben presto il prezzo. Un esito che Saronno non merita”.

La nota si chiude con un ringraziamento: “Saronno civica esprime sincera riconoscenza al presidente Pietro Insinnamo, all’intero cda, alla dirigenza e a tutti i dipendenti di Saronno Servizi S.p.A. per l’eccellente lavoro di squadra di questi anni che ha consentito ai saronnesi di fruire di servizi nuovi, più efficienti e a prezzi concorrenziali”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09