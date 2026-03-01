Città

CESATE – Tante domande, curiosità e riflessioni hanno animato l’incontro con la giornalista e direttrice de ilSaronno Sara Giudici all’oratorio San Francesco, dove ragazzi delle medie e delle superiori hanno partecipato con attenzione e spirito critico alla serata organizzata nell’ambito del progetto “Ci credo”.

Durante la serata Sara Giudici ha raccontato il proprio percorso personale e professionale, dagli inizi all’università fino alla nascita nel 2012 del quotidiano online ilSaronno, oggi punto di riferimento informativo per il territorio. Spazio anche al significato del lavoro giornalistico: raccontare persone e storie, essere utili alla comunità, mantenendo equilibrio tra diritto di cronaca e rispetto delle persone.

Da dare intensità e spessore alla serata le domande dei ragazzi che hanno chiesto come si gestiscono le critiche sui social, cosa significa davvero il diritto all’oblio, come si verificano le notizie e, soprattutto, come scegliere il proprio percorso di studio e di lavoro. Domande concrete, legate alla loro esperienza quotidiana, che hanno trasformato l’incontro in un dialogo aperto.

Non sono mancati i temi più vicini ai ragazzi: l’importanza di mettersi in gioco, di accettare gli errori e di imparare a correggerli in fretta, così come il valore dell’impegno e della responsabilità nel comunicare.

All’incontro era presente don Stefano Balossi, che ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa e l’importanza di creare occasioni di dialogo tra giovani e testimoni del mondo del lavoro.

Grande soddisfazione da parte della direttrice: “Ho trovato ragazzi attenti, curiosi e pronti a mettersi in gioco. C’è stato un confronto vero, semplice e diretto. Iniziative come questa sono preziose perché permettono di parlare con i giovani senza filtri, condividendo esperienze e difficoltà ma anche entusiasmo e passione per il proprio lavoro”.

La serata si è conclusa in un clima conviviale con la cena preparata dai volontari dell’oratorio: in tavola amatriciana, pollo e patatine, occasione per continuare le chiacchiere in modo informale e rafforzare il clima di condivisione che ha caratterizzato l’intero incontro.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09