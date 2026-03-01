Altre news

UBOLDO – Un nuovo capitolo si apre per l’associazione onlus Quelli che con Luca: Lorenzo Guzzetti, figura nota sul territorio per il suo trascorso come sindaco di Uboldo, è stato ufficialmente nominato presidente dell’ente a seguito della riunione dei soci che ha sancito il rinnovo del consiglio d’amministrazione. Guzzetti riceve il testimone da Andrea Cicconi, figura storica e fondatore dell’associazione, che ha guidato l’organizzazione fin dalle sue origini.

La nuova composizione del direttivo vede Massimiliano Passeri nel ruolo di vicepresidente, affiancato da un gruppo di consiglieri che comprende Patrizia Cinus, Marco Spinelli, Rossella Nicastro, Augusta Fumagalli, Alfredo Di Mase, Alessandro Pizzi ed Ettore Molteni. Questo team avrà il compito di gestire una fase di transizione fondamentale, caratterizzata dalla necessità di traghettare la struttura associativa verso il pieno adeguamento alle normative previste dalla riforma del terzo settore.

Nonostante il cambio della guardia, la missione principale rimane la lotta incessante contro la leucemia infantile attraverso il finanziamento della ricerca scientifica. La dirigenza ha espresso con fermezza la volontà di proseguire il lavoro svolto finora senza alcuna interruzione, sottolineando l’importanza di restare al fianco dei ricercatori. A tal proposito, è stato rivolto un invito alla cittadinanza a sostenere la causa attraverso il rinnovo delle tessere o nuove iscrizioni, operazioni ora facilitate dalla possibilità di procedere direttamente online tramite il sito ufficiale dell’ente.

In questo momento di trasformazione, l’associazione non ha mancato di rivolgere un pensiero affettuoso al suo fondatore, Andrea Cicconi, attualmente impegnato in un delicato percorso di cure ospedaliere. I membri del sodalizio si sono detti profondamente grati per la costante vicinanza e le preghiere che continuano a giungere dalla comunità, segni tangibili di un legame che resta solido nonostante le sfide del presente.

(foto d’archivio)

