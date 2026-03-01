Volley serie B maschile: sabato positivo per Saronno, Caronno e Mozzate
1 Marzo 2026
SARONNO / MOZZATE – Sabato ricco di soddisfazioni per le squadre locali impegnate nella 17′ giornata del campionato di serie B maschile. Pallavolo Saronno, Rossella Ets Caronno e Res Volley Mozzate centrano tutte una vittoria esterna, confermandosi protagoniste nella parte alta della classifica.
Colpo netto della Pallavolo Saronno, che si impone 3-0 sul campo di Mondovì con una prova solida e concreta. Tre punti importanti che permettono ai saronnesi di salire a quota 28, restando in una posizione tranquilla di metà graduatoria.
Successo pieno anche per la Rossella Ets Caronno, corsara a La Spezia contro Npsg con un 3-0 che consolida le ambizioni di vertice. I caronnesi salgono a 36 punti, rimanendo in piena scia delle prime due della classe.
Vittoria in trasferta pure per la Res Volley Mozzate, che supera Garlasco 3-1 al termine di una gara combattuta. Con questo risultato Mozzate si porta a 34 punti, confermandosi nelle zone alte della classifica e in piena corsa per le posizioni di vertice.
Negli altri incontri di giornata: Yaka Malnate-Novi 3-0, Diavoli Rosa-Ciriè 1-3, Albisola-Parella Torino 3-1. Domenica si completa il turno con Sant’Anna-Miretti Limbiate.
Classifica
Yaka Malnate e Ciriè 37 punti, Rossella Ets Caronno 36, Volley Garlasco e Novi 35, Res Volley Mozzate 34, Pallavolo Saronno 28, Albisola 27, Diavoli Rosa 26, Sant’Anna 17, Npsg 14, Parella Torino 11, Mondovì 9, Miretti Limbiate 8.
(foto Res Volley Mozzate)
