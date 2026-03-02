iltra2

CASTRONNO – Spaccata notturna, tra domenica e lunedì, alla tabaccheria di via Ceresio a Castronno: rotto il vetro della porta i malviventi (si pensa più persone) sono entrati nell’esercizio ed hanno sottratto stecche di sigarette, a quanto pare parecchie; e molti gratta e vinci. Hanno agito con rapidità e ben presto se ne sono andati, facendo perdere le tracce.

Un quadro complessivo dell’entità della refurtiva è in fase di accertamento, i carabinieri della Compagnia di Saronno – competente per ambito territoriale – sono intervenuti sul posto per un sopralluogo ed hanno raccolto la denuncia contro ignoti presentata dai titolari della tabaccheria. Sono state avviate le indagini.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

02032026