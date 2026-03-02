A “Scherzi a parte” stasera l’arengario di Lazzate… l’ha svelato il sindaco
2 Marzo 2026
0
LAZZATE – Alcuni fotogrammi bastano per far scattare il riconoscimento: l’arengario del paese sullo sfondo e subito tra i cittadini parte il tam tam. Questa sera, lunedì 2 marzo, Lazzate sarà protagonista in prima serata su Canale 5 con una puntata di “Scherzi a parte”.
A svelarlo è stato il sindaco Andrea Monti con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. Nel messaggio il primo cittadino invita i concittadini a non perdere la trasmissione, anticipando che uno degli scherzi è stato realizzato proprio in paese.
Secondo quanto emerge dalle immagini condivise, il programma ha girato a Lazzate uno scherzo che vede come protagonista la giornalista televisiva Francesca Barra, oggi volto di Rete 4 con la trasmissione “Quattro di sera”. Tra i residenti cresce quindi l’attesa per vedere il paese in televisione e scoprire come si svilupperà lo scherzo.
L’appuntamento è per questa sera in prima serata su Canale 5, con la curiosità di riconoscere scorci del territorio all’interno del celebre programma. Grande l’attenzione in paese per una partecipazione che porta Lazzate sotto i riflettori nazionali.
