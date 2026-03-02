Cronaca

UBOLDO – Disagi ieri sera lungo l’autostrada A9 nel tratto tra Origgio e Uboldo dove lo svincolo uboldese è rimasto chiuso per un paio d’ore a seguito di un incidente stradale. L’allarme è scattato alle 21.45 per un sinistro, una vettura uscita di strada, avvenuto in direzione Como. Coinvolta una donna di 26 anni, soccorsa con alcune lesioni e contusioni ma non in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta un’ambulanza base; attivati anche gli enti competenti. La giovane è stata trasportata all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia (Como).

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del tratto autostradale hanno comportato la chiusura temporanea dell’uscita di Uboldo, con inevitabili rallentamenti alla circolazione; sul posto per i rilievi e per ricostruire con precisione l’accaduto è intervenuta anche una pattuglia della polizia stradale.

