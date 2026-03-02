CARONNO PERTUSELLA – Una donna di 65 anni è rimasta ferita nel ribaltamento della propria auto avvenuto questa mattina, lunedì 2 marzo, in viale Cinque Giornate. L’incidente si è verificato alle 7,58. Secondo le prime informazioni diffuse da Areu, il mezzo si è ribaltato mentre percorreva la strada per cause ancora in fase di accertamento. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto.

In un primo momento la situazione ha fatto temere il peggio e così, dopo la chiamata al numero unico delle emergenze, sono arrivate sul posto un’ambulanza e un’automedica. La persona coinvolta, una donna di 65 anni, è stata soccorsa in codice giallo, indice di condizioni di media gravità.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Saronno per i rilievi e la gestione della viabilità, oltre ai vigili del fuoco di Varese che hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area interessata.

