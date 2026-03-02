BREGNANO – Auto ribaltata nella notte in via per Lazzate: alla guida una donna di 35 anni, soccorsa in codice verde e trasportata in ospedale. L’incidente è avvenuto intorno alle 2,20 di lunedì 2 marzo all’altezza del civico 1. Per cause in fase di accertamento, il veicolo si è ribaltato lungo la carreggiata, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo per le operazioni di messa in sicurezza del mezzo e dell’area, oltre ai sanitari del 118 inviati dalla centrale operativa Soreu dei Laghi con un’ambulanza della Croce rossa.

La conducente, unica persona coinvolta, è stata valutata dai sanitari e trasportata in codice verde all’ospedale di Cantù. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Presenti anche i carabinieri della compagnia di Cantù, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non si segnalano altri veicoli coinvolti.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09