Calcio

MEDA – Termina 0-0 la sfida tra Real Meda e Caronnese Women, valida per la sedicesima giornata del campionato di serie C femminile. Una gara intensa e combattuta al Comunale “Città di Meda”, condizionata anche da un terreno di gioco duro che ha reso complicata la gestione del pallone.

Il primo tempo si apre con un’occasione per Codecà, fermata dall’uscita attenta di Ripamonti. Il Real Meda risponde subito, ma Mazzon si fa trovare pronta. Le padrone di casa provano a spingere, senza però trovare precisione sotto porta. La Caronnese ha la chance più nitida al 12’, quando Codecà si presenta davanti a Ripamonti ma non riesce a superarla. Al 32’ altra opportunità per le rossoblù: Pellegrinelli serve ancora Codecà, ma il portiere bianconero anticipa.

Nella ripresa il Real Meda parte meglio e impegna Mazzon in più occasioni, ma la Caronnese risponde al 59’ con una doppia opportunità per Pellegrinelli, murata da Ripamonti. Poco dopo Dubini prova una conclusione in acrobazia, senza esito. Al 66’ è ancora decisiva Mazzon, che devia in angolo una punizione pericolosa.

Nel finale le due squadre inseriscono forze fresche, ma il risultato non si sblocca. Un pareggio che riflette l’equilibrio visto in campo: Real Meda più propositivo nel numero di conclusioni, Caronnese più pericolosa nelle occasioni create, con entrambe le difese protagoniste.

Real Meda-Caronnese 0-0

REAL MEDA: Ripamonti, Mariani, Raimondo, Molteni, Ragone, Mugnaini, Pecce, Vergani, Roma, Campisi, Scaramuzzi. A disposizione Annoni, Tonali, Barrile, Razza, Manco, Turati, Lucchese, Mussano, Roventi.

CARONNESE: Mazzon, Dubini, Diefenthaeler, Barbini, Gino, Badiali, Manea, Abati, Codecà, Pellegrinelli, Filice. A disposizione Schianta, Gola, Bufano, Mombelli, Lozza, Girolamo, Marini.

Arbitro: Monolo di Legnano.

(foto: una fase del match)

02032026