CESANO MADERNO – Un fine settimana dedicato alla storia, al legno e alla tradizione navale. Al Museo didattico del legno, all’interno di Palazzo Arese Borromeo, è stato inaugurato il nuovo spazio espositivo “Dal Vespucci al Museo”, che ospita il timone della motolancia della nave scuola Amerigo Vespucci, donato dalla Marina Militare Italiana al museo cittadino.

Il sindaco Gianpiero Bocca ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “È stato un momento importante per arricchire l’offerta culturale del museo”, realtà che negli anni ha saputo valorizzare la storia, l’artigianato e l’arte del legno, diventando un punto di riferimento per cittadini e scuole. In occasione dell’inaugurazione è stata aperta anche la mostra “Il legno sull’acqua”, realizzata in collaborazione con il Museo della Barca Lariana e la Lega Navale Italiana. L’esposizione approfondisce il rapporto tra la materia lignea e il mondo della navigazione, mettendo in dialogo tradizione artigianale e cultura marinaresca.

«È stato un bel momento di cultura e partecipazione per la nostra città: un museo che cresce, propone novità e rimane aperto a tutti con ingresso libero», ha aggiunto il sindaco. Un’iniziativa che rafforza il ruolo del Museo didattico del legno come spazio culturale dinamico, capace di rinnovarsi e di proporre nuovi percorsi tematici legati all’identità del territorio.

