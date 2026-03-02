Città

SARONNO – “La già grottesca vicenda del mancato rinnovo dell’incarico della gestione dei cimiteri a Saronno Servizi si arricchisce di un nuovo capitolo, trasformandosi ormai in una farsa”.

Non usa mezze parole Annalisa Renoldi consigliere dimesso di Saronno Servizi spa con una nota sulla vicenda che ha scosso la politica saronnese.

“L’amministrazione comunale, che forse ha capito di aver commesso un madornale errore, a fronte della mancanza di una valida alternativa e del rischio di non essere più in grado di fornire ai cittadini dei decorosi servizi cimiteriali, cerca tardivamente di correre ai ripari.

Mettendo da parte l’orgoglio, torna a battere alla porta di Saronno Servizi, annunciando (sulla stampa) un riaffidamento del servizio alla sua partecipata.

Mi fa solo piacere che alla fine l’azionista di maggioranza abbia riconosciuto la validità del servizio erogato fino ad oggi da Saronno Servizi, ma purtroppo per loro, la toppa è peggio del buco.

Un affidamento di 6 mesi + 6 sembra solo finalizzato a prendere tempo per organizzare una ad oggi inesistente soluzione alternativa.

Le condizioni economiche vanno riviste, perché il socio di maggioranza sa perfettamente che Saronno Servizi non può lavorare per 6/12 mesi in perdita, senza avere alcuna prospettiva di gestione pluriennale futura.

E poi, perché “licenziare” Saronno Servizi due giorni prima di Natale, ad una settimana dalla scadenza dell’incarico, senza avere un progetto alternativo e neppure un eventuale piano B di salvataggio?

Forse solo per liberarsi di un Consiglio di Amministrazione non abbastanza allineato?

Come andrà a finire questa pagliacciata? Non lo so, ma posso azzardare qualche ipotesi, perché a pensare male si fa peccato, ma spesso la si imbrocca .

Il nuovo Consiglio di amministrazione, che sarà a breve nominato, accoglierà con soddisfazione la nuova proposta del Comune, lavorerà in perdita per 6/12 mesi e poi si sentirà dire ( oppure, visti i precedenti, leggerà sulla stampa) che il servizio viene affidato ad altri.

Però poi nessuno vada a dire che “conferma la centralità di Saronno Servizi”.

