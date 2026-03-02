Eventi

GERENZANO – Il fascino dei colori e la ricerca della propria unicità saranno i grandi protagonisti del prossimo appuntamento culturale a Gerenzano. In occasione dell’8 marzo, le storiche sale di Palazzo Fagnani apriranno le porte a un evento interamente dedicato all’universo femminile, nato dalla sinergia tra la Pro Loco cittadina e la Cooperativa Scelag. L’iniziativa gode del sostegno istituzionale del comune di Gerenzano, attraverso l’assessorato alla cultura e alle pari opportunità, che ha scelto di celebrare la ricorrenza puntando sulla consapevolezza e sulla valorizzazione personale.

A guidare le partecipanti in questo viaggio estetico sarà la consulente d’immagine Patrizia Maglia, esperta del settore e voce nota sui social per i suoi consigli di stile. Il pomeriggio si aprirà alle 15 con una sessione teorica volta a svelare i segreti dell’armocromia, quella disciplina che studia come le tonalità cromatiche possano “accendere” il volto di una donna, migliorandone l’immagine e la sicurezza in sé. L’incontro non rimarrà confinato alla teoria: subito dopo la presentazione, il pubblico potrà assistere a dimostrazioni pratiche dal vivo, osservando come la scelta dei colori giusti possa trasformare istantaneamente la percezione di chi li indossa.

La parte finale dell’evento, prevista a partire dalle 16.30, offrirà un’esperienza ancora più coinvolgente grazie alla sessione “Armocromia Express”. In questa fase, le presenti avranno l’opportunità di iniziare a comporre la propria palette personalizzata, traducendo i concetti appresi in strumenti concreti per il quotidiano. A rendere la giornata ancora più speciale sarà un omaggio finale che gli organizzatori hanno preparato per tutte le intervenute, un piccolo gesto simbolico per concludere in bellezza l’incontro, disponibile fino a esaurimento scorte.

La partecipazione all’iniziativa è libera e gratuita, una scelta che sottolinea la volontà di rendere la cultura dell’immagine accessibile a tutte. Tuttavia, data la natura interattiva dei laboratori e l’esclusività della location, i posti disponibili sono limitati. Per assicurarsi l’ingresso è necessaria la prenotazione, effettuabile sia attraverso il modulo digitale dedicato, che scrivendo direttamente all’indirizzo email della consulente [email protected].

