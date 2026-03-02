SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 1 marzo, in primo piano la grande partecipazione all’iftar, il racconto di un clamoroso colpo del passato finito in un podcast nazionale e il dibattito politico locale tra academy, partecipate e prese di posizione contro la guerra. Spazio anche a un momento di confronto con la direttrice de ilSaronno.

Grande partecipazione al l’iftar che ha riunito oltre 600 persone in un clima di festa e condivisione: una serata intensa, raccontata attraverso foto e video, che ha confermato il valore dell’iniziativa come momento di comunità e dialogo.

Fa tappa in città il podcast di Lucarelli che ricostruisce il celebre colpo da 25 milioni di lire: passamontagna e fuga nel racconto di una vicenda che ha segnato la cronaca locale e che torna ora all’attenzione nazionale.

La città protagonista anche all’Accademia politica di Forza Italia con la partecipazione di Librandi, Gilli e del giovane Scialpi, 14 anni, in un confronto tra generazioni sui temi dell’impegno e della formazione politica.

Si accende il dibattito attorno a Saronno Servizi e Saronno Civica: sul tavolo le possibili dimissioni del cda, definite un segnale grave, mentre si parla apertamente di miopia politica e responsabilità amministrative.

Attac interviene nel dibattito pubblico chiedendo che l’Italia esca dalla guerra e sollecitando una presa di posizione ufficiale del consiglio comunale cittadino, riaprendo il confronto su temi internazionali anche a livello locale.

Partecipazione e tante domande all’oratorio per l’incontro con la direttrice de ilSaronno, Sara Giudici, ospite di una cena che si è trasformata in un’occasione di dialogo e condivisione con i lettori.

