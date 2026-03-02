I più letti di ieri: iftar da record, lo storico colpo da 25 milioni raccontato da Lucarelli e tensioni in politica
2 Marzo 2026
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 1 marzo, in primo piano la grande partecipazione all’iftar, il racconto di un clamoroso colpo del passato finito in un podcast nazionale e il dibattito politico locale tra academy, partecipate e prese di posizione contro la guerra. Spazio anche a un momento di confronto con la direttrice de ilSaronno.
Grande partecipazione al l’iftar che ha riunito oltre 600 persone in un clima di festa e condivisione: una serata intensa, raccontata attraverso foto e video, che ha confermato il valore dell’iniziativa come momento di comunità e dialogo.
A Saronno, l’iftar “più bello d’Italia”: festa di comunità con oltre 600 persone (foto e video)
Fa tappa in città il podcast di Lucarelli che ricostruisce il celebre colpo da 25 milioni di lire: passamontagna e fuga nel racconto di una vicenda che ha segnato la cronaca locale e che torna ora all’attenzione nazionale.
Passamontagna e 25 milioni di lire: il colpo di Saronno nel podcast di Lucarelli
La città protagonista anche all’Accademia politica di Forza Italia con la partecipazione di Librandi, Gilli e del giovane Scialpi, 14 anni, in un confronto tra generazioni sui temi dell’impegno e della formazione politica.
Saronno, protagonista all’accademia politica di Fi con Librandi, Gilli e il 14enne Scialpi
Si accende il dibattito attorno a Saronno Servizi e Saronno Civica: sul tavolo le possibili dimissioni del cda, definite un segnale grave, mentre si parla apertamente di miopia politica e responsabilità amministrative.
Saronno Servizi, Saronno Civica: “Possibili dimissioni del CdA, segnale grave”. E rincara su “miopia politica”
Attac interviene nel dibattito pubblico chiedendo che l’Italia esca dalla guerra e sollecitando una presa di posizione ufficiale del consiglio comunale cittadino, riaprendo il confronto su temi internazionali anche a livello locale.
Attac Saronno: “Fuori l’Italia dalla guerra”. E chiede una presa di posizione del consiglio comunale cittadino
Partecipazione e tante domande all’oratorio per l’incontro con la direttrice de ilSaronno, Sara Giudici, ospite di una cena che si è trasformata in un’occasione di dialogo e condivisione con i lettori.
Tante domande e condivisione: la direttrice de ilSaronno Sara Giudici all’oratorio per “Cena con ospite”
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09