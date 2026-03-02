Lazzate: il cordoglio del Comune per la scomparsa di Giovanna Balzarotti
2 Marzo 2026
LAZZATE – Messaggio di cordoglio da parte del sindaco e dell’Amministrazione comunale di Lazzate per la scomparsa di Giovanna Balzarotti, ex dipendente del Comune, venuta a mancare nel fine settimana. In una nota diffusa domenica, l’Amministrazione ha voluto ricordarla “con affetto e riconoscenza per la passione e la gentilezza che hanno contraddistinto il suo lungo lavoro, sempre al servizio della cittadinanza lazzatese”.
A nome dell’intera comunità, il sindaco ed i rappresentanti della Giunta civica lazzatesi hanno espresso la loro vicinanza ai familiari, porgendo sentite condoglianze e stringendosi al loro dolore.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
(foto: Giovanna Balzarotti, ex dipendente comunale a Lazzate; volto molto conosciuto in paese)
02032026