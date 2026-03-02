Lazzate

LAZZATE – Messaggio di cordoglio da parte del sindaco e dell’Amministrazione comunale di Lazzate per la scomparsa di Giovanna Balzarotti, ex dipendente del Comune, venuta a mancare nel fine settimana. In una nota diffusa domenica, l’Amministrazione ha voluto ricordarla “con affetto e riconoscenza per la passione e la gentilezza che hanno contraddistinto il suo lungo lavoro, sempre al servizio della cittadinanza lazzatese”.

A nome dell’intera comunità, il sindaco ed i rappresentanti della Giunta civica lazzatesi hanno espresso la loro vicinanza ai familiari, porgendo sentite condoglianze e stringendosi al loro dolore.

(foto: Giovanna Balzarotti, ex dipendente comunale a Lazzate; volto molto conosciuto in paese)

