SARONNO – Saranno gli studenti delle classi quinte del liceo Legnani a presentare, sabato 7 marzo dalle 10 alle 12, nell’aula magna dell’istituto di via Volonterio 34, i risultati della ricerca “Legami d’Amore”, un’indagine dedicata al rischio di violenza nelle relazioni sentimentali tra adolescenti. L’iniziativa è rivolta alla comunità scolastica, al territorio, al pubblico adulto e ai professionisti.

Il progetto nasce dal lavoro svolto negli ultimi mesi da un gruppo di studenti insieme a Matteo Fabris, ricercatore dell’Università di Torino, con l’obiettivo di approfondire un tema particolarmente sentito tra i giovani. L’indagine si è concentrata sulla presenza di comportamenti violenti nelle relazioni adolescenziali, partendo dall’analisi della letteratura scientifica e affiancandola alla raccolta di dati tramite un questionario somministrato all’interno dell’istituto.

Ne è scaturita una vera e propria ricerca empirica tra gli adolescenti, che ha permesso agli studenti di confrontarsi con dati concreti e con le dinamiche relazionali vissute dai loro coetanei. Il lavoro non si limita a fotografare la situazione, ma intende proporre una nuova lettura dei comportamenti nelle relazioni sentimentali, offrendo al tempo stesso spunti utili per prevenire le diverse forme di violenza che possono manifestarsi al loro interno.

L’incontro del 7 marzo rappresenta un momento di restituzione pubblica dei risultati e si inserisce come esperienza sul campo ad alto valore orientativo per gli alunni delle Scienze umane e del Liceo economico sociale.

