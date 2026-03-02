Altre news

SARONNO – Lunedì 2 marzo 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge nelle prime ore, in graduale assorbimento dalla sera quando sono attese le prime schiarite.

Nel corso della giornata su Saronno sono previsti complessivamente circa 2 millimetri di pioggia, concentrati soprattutto tra mattina e primo pomeriggio. Le precipitazioni saranno generalmente di debole intensità e tenderanno ad attenuarsi con il passare delle ore, lasciando spazio a un miglioramento serale. Le temperature si manterranno su valori tipici del periodo, con una minima attorno agli 8°C e una massima che potrà raggiungere i 13°C. I venti saranno assenti al mattino, mentre dal pomeriggio si disporranno moderati dai quadranti orientali, in particolare da Est-Sudest. Non sono previste allerte meteo.

In Lombardia la circolazione depressionaria responsabile delle deboli piogge tenderà ad allentare la propria influenza nel corso della giornata. Sulle basse pianure occidentali e nelle aree pedemontane si osserveranno condizioni simili a quelle di Saronno, con piogge deboli in esaurimento e schiarite serali. Sulle pianure orientali cielo coperto al mattino con miglioramento dalla sera, mentre sui rilievi prealpini e alpini i fenomeni saranno più presenti nella prima parte del giorno, in attenuazione entro la notte, con possibile formazione di banchi di nebbia nelle ore serali.

