SARONNO – Sarà lo sceneggiatore originario di Origgio Alberto Fornari a presentare al pubblico il film “Orfeo” martedì 3 marzo al cinema Silvio Pellico, prima della proiezione prevista alle 20,45.

L’appuntamento, organizzato nell’ambito della programmazione cittadina, offrirà l’occasione di incontrare uno dei protagonisti del progetto cinematografico. Fornari, diplomato in sceneggiatura alla Civica Scuola di Cinema Televisione e Nuovi Media “Luchino Visconti” di Milano, è docente dei corsi di sceneggiatura alla Pav Academy, scuola di teatro e cinema di Saronno.

Il film, diretto da Virgilio Villoresi e distribuito da Double Line, è attualmente nelle sale dopo l’uscita del 27 novembre. L’opera è stata presentata nella sezione “Fuori concorso” alla Mostra del cinema di Venezia ed è stata designata Film della Critica dal Sindacato nazionale critici cinematografici italiani (Sncci).

“Orfeo” è una libera reinterpretazione di “Poema a fumetti”, la graphic novel realizzata da Dino Buzzati nel 1969. Il film propone un viaggio nelle profondità della psiche di un uomo alla ricerca dell’amata perduta, combinando live action e diverse tecniche di animazione in un racconto che unisce suggestioni artistiche d’avanguardia, amore e memoria.

Dopo l’incontro con lo sceneggiatore, il pubblico potrà assistere alla proiezione del film. La pellicola sarà proposta anche al cinema Prealpi mercoledì 4 marzo con due spettacoli, alle 15,30 e alle 21.