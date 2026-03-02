Città

SARONNO – Nel fine settimana sono comparsi in città i cartelloni per la propaganda elettorale in vista del referendum confermativo del 22 e 23 marzo, dopo le polemiche dei giorni scorsi per la loro assenza. A intervenire è nuovamente il capogruppo di Fratelli d’Italia, Gianpietro Guaglianone, che rivendica il ruolo del partito nel sollecitare l’installazione degli spazi.

Secondo quanto segnalato nei giorni precedenti, a meno di un mese dal voto i tabelloni non erano ancora stati posizionati, una situazione che, secondo Fratelli d’Italia, rischiava di penalizzare l’attività politica e informativa legata all’appuntamento referendario.

Ora, con la comparsa dei cartelloni, arriva la presa di posizione del capogruppo. “Visto che l’Amministrazione fa un po’ fatica a parlare e a comunicare, me lo dico da solo: grazie a Fratelli d’Italia, che con la sollecitazione ha aiutato il Comune di Saronno a rispettare, seppur in ritardo, le tempistiche per il referendum“.

Nel suo intervento Guaglianone estende la critica anche alla maggioranza. “Ricordo al Pd, primo partito cittadino, che si chiama Democratico nel nome e quindi a questo genere di attività, voto ed elezioni, dovrebbe prestare attenzione. Peccato che si sia dimenticato anche questa volta, dimostrando una scarsa attenzione dell’Amministrazione”.

Il capogruppo conclude con un appello all’operatività. “Meno male che c’è Fratelli d’Italia, che ha prontamente sollevato il problema e ottenuto una soluzione. Amministrazione Pagani, parlare e fare di più“.

In vista del referendum confermativo del 22 e 23 marzo, il Comitato per il “Sì” organizza un incontro pubblico di approfondimento lunedì 2 marzo alle 20,45 all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario 13. L’appuntamento prevede gli interventi di Samuele Genoni, corresponsabile dell’osservatorio ordinamento giudiziario dell’Unione Camere Penali Italiane (Ucpi), del componente della commissione Giustizia Andrea Pellicini, dell’assessore alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso, del membro della commissione Finanze Stefano Candiani e dell’europarlamentare Isabella Tovaglieri, con l’obiettivo di illustrare ai cittadini i contenuti del quesito referendario e le ragioni a sostegno del “Sì”.

