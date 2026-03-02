Città

SARONNO – E’ firmato dal presidente Pietro Insinnamo e dai membri del consiglio di Amministrazione Annalisa Renoldi e Alberto Pini il comunicato stampa che conferma le dimissioni del cda della Saronno Servizi confermano l’impasse della gestione dei cimiteri cittadini e la tensione tra Amministrazione ed ex municipalizzata. Focus anche sulla mancanza di comunicazione e di gestione della vicenda da parte del comune.

Riteniamo doveroso fornire ai cittadini i seguenti chiarimenti e precisazioni in relazione ad alcune notizie comparse sulla stampa.

La settimana scorsa, per quanto con generalizzata, profonda amarezza, il consiglio di amministrazione di Saronno Servizi spa ha presentato in blocco le sue dimissioni.

Si è trattato dell’atto finale di un periodo complicato, che ha preso il via con la decisione dell’Amministrazione comunale, comunicata il 23 dicembre 2025 con pec a firma del sindaco Ilaria Pagani, di non rinnovare l’incarico di gestione dei servizi cimiteriali a Saronno Servizi.

L’incarico era stato affidato dall’Amministrazione Airoldi con l’obiettivo, dichiarato in modo esplicito, di definire gli elementi economico – patrimoniali per dare luogo ad una concessione decennale, in aderenza all’indirizzo politico – amministrativo adottato dal consiglio comunale nel dicembre 2021. In tre anni, dando corso alla missione assegnata, Saronno Servizi ha sviluppato il sistema di georeferenziazione e digitalizzazione dei contratti delle sepolture, con apprezzabili recuperi per le casse del Comune.

Una decisione, pertanto, inattesa, giunta come un fulmine a ciel sereno, sia perché a ridosso di pochi giorni dalla scadenza dell’incarico, sia perché Comune e Società stavano lavorando alla definizione della concessione, sia per il generale apprezzamento da parte dei saronnesi del servizio, svolto con efficienza, capacità e sensibilità.

Ciò nonostante, Saronno Servizi con pec a firma del presidente Pietro Insinnamo, il 30 dicembre dello scorso anno rispondeva al sindaco ponendosi a disposizione per completare il passaggio di consegne al nuovo gestore, con spirito collaborativo, entro il 15 gennaio, ritenendo per esperienza diretta tale periodo più che congruo.

Da allora più nessuna comunicazione ufficiale.

Siamo arrivati a fine febbraio e sul nuovo gestore silenzio assoluto, il Comune non ha ancora dato indicazione dell’operatore che gestirà il cimitero dopo la nostra società.

Saronno Servizi, considerata la delicatezza del servizio pubblico svolto e su specifica richiesta del sindaco, ha continuato a svolgere il suo incarico anche dopo la scadenza del contratto, in attesa di formalizzare il passaggio di consegne al nuovo gestore dei cimiteri.

Questi i fatti.

Abbiamo la consapevolezza di avere svolto il nostro incarico a favore della città con impegno, dedizione e forte senso di responsabilità, col solo scopo di rendere ai Saronnesi servizi utili, accessibili, efficienti.

Abbiamo dovuto prendere atto, nostro malgrado, che i fatti relativi alla gestione dei cimiteri ad altri hanno fatto venire meno le condizioni operative per il prosieguo del proficuo rapporto con l’amministrazione.

Al nominando nuovo Consiglio di Amministrazione gli auguri più sinceri perchè possa portare a termine con successo le tante, delicate partite aperte.

Al socio di maggioranza la richiesta accorata di non svilire e depotenziare quel grande patrimonio di esperienza e competenza per la città e per il suo circondario che si chiama Saronno Servizi.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09