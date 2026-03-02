Città

SARONNO – Un mosaico di stoffa per dire no alla guerra e costruire legami di comunità. Il coordinamento Quattro passi di pace aderisce alla rete nazionale “10, 100, 1000 piazze di Donne per la Pace”, promossa dall’Udi (Unione donne in Italia) insieme a numerose realtà del territorio.

L’iniziativa prevede una serie di appuntamenti locali che si svolgeranno in contemporanea in molte città italiane, con un primo momento fissato per venerdì 28 marzo e un evento nazionale conclusivo previsto a Roma nel mese di giugno.

In vista dell’appuntamento di marzo, le promotrici invitano donne e associazioni a partecipare alla realizzazione di un grande pannello collettivo dedicato alla pace. Ogni partecipante potrà preparare una o più “tessere” in stoffa, formato 25 per 20 centimetri, decorandole liberamente con ricamo, patchwork, uncinetto o altre tecniche, attraverso immagini o parole che esprimano il proprio significato di pace.

Le tessere saranno poi unite in un unico mosaico che verrà completato il 28 marzo in piazza Libertà, durante un momento pubblico.

Per favorire la partecipazione e sensibilizzare la cittadinanza è previsto anche un gazebo informativo sabato 7 marzo nella stessa piazza. Chi desidera aderire può segnalare il proprio nome a Silvana al numero 3485634309 oppure rivolgersi direttamente al punto informativo.

L’obiettivo dell’iniziativa è rafforzare relazioni e collaborazione, sottolineando come la pace non sia un concetto astratto ma un impegno quotidiano costruito insieme. I manufatti realizzati nelle diverse città italiane saranno esposti a Roma durante la manifestazione nazionale di giugno.

