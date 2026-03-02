Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione sulla vicenda della gestione dei cimiteri. Ecco il testo integrale

L’Amministrazione comunale di Saronno comunica l’avvenuto affidamento della gestione dei servizi cimiteriali cittadini alla società partecipata Saronno servizi. Il provvedimento prevede una durata iniziale di sei mesi, con possibilità di proroga per ulteriori sei, finalizzata a garantire la continuità operativa e il perfezionamento dei processi amministrativi.

Percorso verso l’efficienza digitale

La scelta di proseguire il rapporto con Saronno Servizi nasce dalla necessità di portare a compimento l’importante e articolato lavoro di digitalizzazione dei contratti cimiteriali, un’attività già avviata con successo in stretta collaborazione tra gli uffici comunali e la società partecipata. Il processo di digitalizzazione, definito “complesso e ponderoso” per l’enorme mole di dati e documenti storici trattati, rappresenta una svolta fondamentale per la città:

* Archiviazione sicura: Passaggio dal cartaceo al digitale per una conservazione ottimale dei dati.

* Trasparenza: Facilità di consultazione delle scadenze e delle concessioni.

* Rapidità burocratica: Snellimento delle procedure per i cittadini nel disbrigo delle pratiche amministrative.

Continuità e prossimità

L’affidamento temporaneo (6+6 mesi) permetterà di non interrompere i servizi essenziali durante questa delicata fase di transizione tecnologica, assicurando al contempo che ogni contratto venga correttamente censito nel nuovo sistema gestionale.

“Siamo nella fase finale di un restyling amministrativo necessario – commentano i responsabili dell’Amministrazione – La collaborazione con la nostra partecipata Saronno Servizi ci consente di unire la competenza operativa alla modernizzazione digitale, offrendo ai saronnesi un servizio più ordinato, accessibile e al passo con i tempi. Ringraziamo il CdA per il lavoro svolto in una fase complessa della società, a seguito della perdita del ramo acqua. Confermiamo la centralità di Saronno Servizi e, insieme al nuovo consiglio, definiremo un piano industriale che consenta di migliorare la qualità dei servizi offerti e raggiungere condizioni di equilibrio economico che i contratti sottoscritti con la precedente amministrazione non hanno garantito. L’Amministrazione e Saronno Servizi restano a disposizione della cittadinanza per ogni informazione riguardante le concessioni e le scadenze, confermando l’impegno per una gestione del patrimonio cimiteriale sempre più efficiente e rispettosa”.

(foto: il cimitero maggiore di via Milano)

