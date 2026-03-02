Città

SARONNO – “Apprendo dalla stampa la notizia del presunto riaffidamento dei servizi cimiteriali da parte del comune di Saronno a Saronno Servizi. Esprimo apprezzamento, anche a nome del cda, per il riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale del lavoro svolto da Saronno Servizi, seppur manifestato tardivamente e con una tempistica sospetta visto che la notizia giunge a poche ore dalle dimissioni del cda”.

Inizia così la nota di Pietro Insinnamo dimissionario presidente di Saronno Servizi in merito alla nota del Comune sul riaffidamento del servizio cimitero.

“Di tale presunto riaffidamento, per altro, il cda non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte dell’Amministrazione comunale e ne prende conoscenza solo a mezzo stampa.

Si legge di un affidamento di sei mesi, prorogabile. Si tratta di una tempistica non sostenibile. Saronno Servizi, dopo avere lavorato su georeferenziazione, digitalizzazione e avere strutturato un’area operativa nel corso degli ultimi tre anni, è pronta ad un affidamento decennale ad adeguate condizioni economiche, di cui l’Amministrazione Comunale è a conoscenza.

Per tale ragione la notizia del riaffidamento, oltre ad arrivare un po’ fuori tempo, ci sembra priva degli elementi qualificanti e di reale sviluppo del servizio. Ma ormai sarà un tema che affronterà il nuovo CdA”

