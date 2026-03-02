iltra2

TRADATE – Nuovi volumi in arrivo alla biblioteca Frera di via Zara grazie a un finanziamento ottenuto attraverso il Decreto Ministeriale 272.

Lo ha annunciato la stessa biblioteca, spiegando che le risorse ricevute sono state destinate all’acquisto di numerose novità editoriali. Gli scaffali si arricchiscono così di albi illustrati, romanzi e libri divulgativi per ragazzi, oltre a narrativa e saggistica per adulti. Non mancano guide turistiche e pubblicazioni di interesse locale.

Un aggiornamento importante del patrimonio librario, che amplia l’offerta culturale a disposizione di lettori di tutte le età e conferma il ruolo della Biblioteca Frera come punto di riferimento per la promozione della lettura sul territorio.

Le nuove acquisizioni sono già disponibili per il prestito: la biblioteca invita cittadini e utenti a scoprire le novità direttamente negli spazi di via Zara.

