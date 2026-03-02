Turate, in arrivo la Giornata ecologica. Come iscriversi
2 Marzo 2026
0
TURATE – Il Comune di Turate , assessorato all’Ecologia e all’Ambiente, organizza una nuova iniziativa dedicata alla cura del territorio e alla pulizia degli spazi pubblici. L’ente locale invita a partecipare alla Giornata ecologica, prevista sabato 7 marzo dalle 9 alle 12.30.
Ritrovo a Palazzo Caimi-Pollini, sede del Municipio in via Vittorio Emanuele. Prevista la raccolta di rifiuti abbandonati in punti critici del territorio; la pulizia di parchi pubblici e aree verdi;, e sono previste piccole attività di decoro urbano.
Chi può partecipare? Sono invitati a partecipare tutti i cittadini, le famiglie, le associazioni e chiunque abbia a cuore il benessere del territorio.
Come aderire? E’ semplice, ci si può iscrivere seguendo questo link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…
(foto: il Comune di Turate)
