Tutto lo sport locale: Fbc Saronno e Sc United tengono il passo. Successi per Gerenzanese e Pro Juve
2 Marzo 2026
SARONNO – Nell’intenso weekend sportivo, per quanto concerne il calcio da segnalare in Eccellenza l’importante vittoria in chiave playoff del Fbc Saronno contro la Lentatese mentre hanno perso Caronnese e Ardor Lazzate. Nelle categorie inferiori, naufragio del Ceriano mentre l’Sc United ha proseguito la sua marcia vincendo, pari per l’Universal Solaro. Tre punti per Gerenzanese, Cistellum e Pro Juventute, pareggi per Dal Pozzo ed Amor sportiva.
Nel basket ritorna al successo per la Robur Saronno mentre nel volley vittorie per Caronno e Saronno.
Calcio serie D
Eccellenza
Calcio Eccellenza, Vassallo trascina il Fbc Saronno, 3-2 alla Lentatese: fotogallery
Calcio Eccellenza: Ardor Lazzate battuta in rimonta dal Legnano
Promozione
Calcio Promozione: disastro Ceriano Laghetto; tris Sc United; un punto per l’Universal Solaro
Prima e Seconda categoria
Calcio 1′ e 2′ cat. locale: tre punti per Gerenzanese, Cistellum e Pro Juve; finiscono pari Dal Pozzo e Amor Sportiva e
Basket serie B Interregionale
Volley serie B
Volley serie B maschile: sabato positivo per Saronno, Caronno e Mozzate