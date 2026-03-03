Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Sabato 7 marzo, in occasione della Festa della Donna, la Consulta Dal Pozzo promuove un pomeriggio di iniziative aperte alla cittadinanza al Centro civico Dal Pozzo di via Carso 35. In programma una tombolata con premi e un incontro dedicato alla salute femminile nelle diverse fasi della vita. L’ingresso è libero.

Il primo appuntamento è alle 17 con Tombolata in rosa, un momento conviviale con un giro di tombola e ricchi premi in palio, pensato per favorire la partecipazione e la socialità nel quartiere.

Alle 18 spazio all’approfondimento con Donna in ogni stagione, un incontro che propone un percorso tra nutrizione, movimento e salute pelvica nelle diverse età della donna. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il centro medico Believe Medical Wellness.

Interverranno Jessica Carrera, fisioterapista, Ginevra Gasparini, dietista, e Giorgia Guarneri, dietista, che offriranno indicazioni pratiche e spunti utili per promuovere il benessere femminile attraverso corretti stili di vita.

Al termine degli interventi è previsto un rinfresco offerto a tutti i presenti, per concludere il pomeriggio in un clima di condivisione.

