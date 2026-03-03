Lazzate

LAZZATE – Il Comune di Lazzate, in collaborazione con Asst Brianza e il sistema socio sanitario di Regione Lombardia, invita la cittadinanza a un importante momento di confronto e approfondimento dedicato all’evoluzione della sanità locale e in particolare sul funzionamento della Casa di comunità.

L’incontro, dal titolo “La nuova sanità territoriale”, si terrà giovedì 5 marzo alle 21 all’arengario Carlo Cattaneo di Lazzate. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di illustrare come la Sanità Lombarda stia potenziando i servizi del territorio per renderli più vicini e accessibili ai cittadini, in un momento storico in cui occorre fare i conti con modifiche strutturali rispetto al passato, a cominciare dalla figura del medico di medicina generale assegnato e fisso per ogni singolo paziente. Sarà un’occasione preziosa per fare il punto sullo stato dell’arte della sanità locale attraverso un dialogo diretto tra istituzioni, professionisti della salute e comunità. Il dibattito vedrà la partecipazione del sindaco Andrea Monti e dell’assessore alle Politiche Sociali, Giuseppe Zani, accanto ai referenti del polo territoriale di Asst Brianza. Durante la serata verrà dato particolare rilievo alle novità riguardanti la casa di comunità di Lentate sul Seveso, punto di riferimento fondamentale per l’erogazione dei servizi sociosanitari per i cittadini di Lazzate.

“E’ un’occasione importante per scoprire tutte le novità riguardanti la riorganizzazione della medicina territoriale e i percorsi per l’accesso a forme di assistenza continuative per patologie croniche e fragilità – spiega il sindaco Andrea Monti – In particolare verranno illustrati tutti i servizi accessibili nella rinnovata Casa di Comunità di Lentate sul Seveso, a cui devono fare riferimento i cittadini di Lazzate”.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il portale: sanitaterritoriale.regione.lombardia.it.

