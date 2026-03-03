Città

SARONNO – “Dalla stampa apprendiamo che il “rinnovo” del servizio cimiteriale sarebbe di 6 mesi + 6. Una soluzione tampone. Non una strategia. In 6-12 mesi Saronno Servizi non può programmare nulla. Può solo limitare i danni. Gli investimenti seri – manutenzioni strutturali, digitalizzazione, riorganizzazione del personale – richiedono un orizzonte almeno decennale, come inizialmente era stato indicato. Senza tempo, non si investe. Senza investimenti, si arretra”.

Inizia così la nota con il duro giudizio di Forza Italia Saronno dell’impasse della situazione dei servizi cimiteriali a Saronno al centro di un weekend pieno di colpi di scena.

“Una proroga così breve impedisce qualunque pianificazione industriale e rischia di trasformarsi in una perdita economica per la municipalizzata. È aritmetica, non polemica. C’è poi il tema della governance. Un nuovo CdA che durerà, di fatto, meno di un anno per completare il triennio non può compiere scelte strategiche. Senza stabilità e prospettiva, ogni decisione diventa gestione difensiva. E una governance a scadenza difficilmente può esercitare piena autonomia. Si destabilizza l’azienda, si riduce l’orizzonte temporale, poi si pretende efficienza. Un servizio pubblico delicato come quello cimiteriale merita programmazione, solidità e visione di lungo periodo. Non proroghe ponte e navigazione a vista”

E concludono: “In nemmeno un anno questa maggioranza di sinistra ha dimostrato incapacità amministrativa: tranne lo straordinario zelo per il progetto privato Isotta e una fantasiosa escalation di feste e festicciole, la Giunta non ha nemmeno incominciato a risolvere i problemi che i saronnesi patiscono. Evidentemente, piace di più smantellare ciò che funziona, come Saronno Servizi, che pensare seriamente a sicurezza, viabilità, ambiente, difficoltà economiche e sociali, cultura (non intrattenimento da strapaese)”.

