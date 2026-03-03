SARONNO – “Io non so più cos’è normale. O un’allucinazione. Se sono matta io. Credo che i primi versi della canzone dell’artista Ditonellapiaga (anche questo nome adatto alla situazione) si possano perfettamente adattare a quello che hanno provato i saronnesi negli ultimi giorni seguendo i rocamboleschi sviluppi della vicenda gestione dei cimiteri”.

Sono le parole del capogruppo di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone che usa una delle canzoni più trasmesse in radio dell’ultimo Festival di Sanremo come gancio per commentare l’intricata vicenda della gestione dei cimiteri e di Saronno Servizi.

“Continuo a prendere in prestito le parole della brava Margherita Carducci per evidenziare alcuni aspetti paradossali e incredibili della vicenda: le decisioni senza senso e motivazioni (che fastidio), le scelte non spiegate ai cittadini (che fastidio), gli assordanti silenzi di chi doveva essere trasparente (che fastidio), lo spoil system come fine ultimo (che fastidio), l’impatto sull’immagine dell’ex municipalizzata (che fastidio)”.

“E anche se non è il massimo dell’educazione prenderò spunto anche dall’ultimo verso che con quel “che schifo” spiega quel mix di imbarazzo, dispiacere e delusione provato, dai saronnesi che hanno visto la propria città, un’eccellenza di Saronno, coinvolte in una polemica perfettamente evitabile con un po’ di capacità amministrativa e savoir-faire politico”.

E conclude: “Spero che la sindaca e la sua giunta si mettano una mano sulla coscienza e facciano una conferenza, un comunicato in cui spieghino le motivazioni di questa desolante vicenda e come intendano fare per porvi rimedio. Mi concedo altre due citazioni di Sanremo ricordando al sindaco Pagani & co che quest’amministrazione non è un “Male necessario” e soprattutto non sarà “Ora e per sempre“”.

