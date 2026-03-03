Cronaca

VARESE – Cocaina nascosta nella cera d’api per superare i controlli: è questo il sistema scoperto nell’operazione condotta nell’ultimo weekend da carabinieri e polizia di Stato della provincia di Varese. Sei i fermi d’indiziato di delitto eseguiti per importazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, ha coinvolto il Nucleo investigativo dei carabinieri di Varese, il Commissariato di polizia di Stato di Busto Arsizio e la Squadra mobile di Varese. È stato sequestrato un carico di droga ed è stata scoperta una base utilizzata per lavorare lo stupefacente.

Tutto è partito da una segnalazione della Direzione centrale per i servizi antidroga di Roma sull’arrivo in Italia di un pacco dal Perù. All’interno c’erano 19,5 chilogrammi di cera d’api che, dopo le analisi, è risultata contaminata da cocaina. Il plico è stato intercettato il 16 febbraio all’aeroporto di Linate. Gli investigatori hanno scelto di monitorarlo per individuare i destinatari.

Gli accertamenti hanno mostrato un collegamento con un’indagine già in corso sulle piazze di spaccio nei boschi tra Lonate Pozzolo e l’area di Malpensa. Le stesse persone risultavano coinvolte sia nella distribuzione locale sia nell’arrivo della droga dal Sudamerica.

Dopo giorni di controlli, il 27 febbraio il carico è stato recuperato e quattro indagati sono stati bloccati. In un’abitazione è stato trovato anche un laboratorio rudimentale per la lavorazione della droga. Oltre alla cera contaminata sono stati sequestrati 400 grammi di cocaina, 200 grammi di ketamina, 190 grammi di hashish, oltre 1 chilogrammo di marijuana, munizioni da caccia e una carabina ad aria compressa.

Il giorno successivo altre due persone sono state fermate mentre cercavano di lasciare l’Italia.

I sei fermati, quattro italiani e due peruviani, sono stati portati nelle case circondariali di Novara e Busto Arsizio. Le indagini proseguono per chiarire l’intera rete. Secondo gli investigatori, il metodo utilizzato – sciogliere la cocaina nella cera d’api – è sofisticato e raro nel traffico internazionale di droga.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09