Comasco

BREGNANO – Nei giorni scorsi la polizia locale è intervenuta nella zona di Puginate, visibile da via dei Guastelli, zona del Parco Lura, a seguito di una segnalazione circostanziata e ritenuta attendibile da parte di un cittadino.

L’operazione è stata svolta congiuntamente con il gruppo trial della protezione civile e ha consentito di individuare tre consumatori di droga, rispettivamente di 52, 34 e 28 anni, oltre a un bivacco. Quanto emerso è stato immediatamente trasmesso ai carabinieri competenti per territorio per gli sviluppi e le azioni conseguenti nei giorni successivi.

Dal Comune sottolineano come le segnalazioni dei cittadini, se precise e dettagliate, rappresentino un supporto concreto e fondamentale per l’attività di controllo del territorio. L’azione delle forze dell’ordine viene definita costante e coordinata, all’interno di una rete operativa che, pur non sempre visibile, consente di ottenere risultati grazie alla collaborazione tra istituzioni e cittadini.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

03032026