SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della Lega di Saronno sulla vicenda Saronno Servizi e gestione dei servizi cimiteriali. “Esprimiamo forte preoccupazione per quanto sta emergendo attorno alla gestione di Saronno Servizi, storica società partecipata del Comune e da sempre considerata un fiore all’occhiello per efficienza e qualità dei servizi.

Negli ultimi giorni appare sempre più evidente come, all’interno della maggioranza relativa che sostiene la sindaco Ilaria Pagani ed ex maggioranza che sosteneva il sindaco Augusto Airoldi, siano in corso tensioni politiche che rischiano di trasformarsi in una vera e propria resa dei conti interna, con il tentativo di rimuovere l’attuale consiglio di amministrazione non sulla base di risultati gestionali, ma per logiche esclusivamente politiche.

La Lega ritiene estremamente pericoloso utilizzare una società strategica per il Comune come terreno di scontro tra partiti. Saronno Servizi rappresenta infatti un patrimonio costruito negli anni grazie agli investimenti di tutte le amministrazioni che si sono succedute nel tempo, con l’obiettivo di rafforzarne solidità economica e capacità operativa.

Il rischio concreto è che, a fronte di instabilità e conflitti interni alla maggioranza e alla ex maggioranza, la società venga progressivamente indebolita, perdendo valore e competitività. In uno scenario simile, non è difficile immaginare che soggetti esterni più grandi possano approfittare della situazione per acquisire la società a condizioni economicamente svantaggiose per il Comune.

In altre parole, si rischia di svendere un bene pubblico costruito nel tempo con risorse dei cittadini.

La Lega sottolinea che le società partecipate devono essere gestite con criteri industriali e non come strumenti di equilibrio politico. Se esiste una prospettiva futura di valorizzazione della società, questa deve avvenire attraverso una strategia chiara e nell’interesse del Comune, non come conseguenza di lotte interne alla maggioranza ed ex maggioranza.

Indebolire oggi Saronno Servizi significa compromettere il lavoro fatto negli anni e mettere a rischio un patrimonio pubblico.

La Lega chiede quindi all’amministrazione Pagani di fermarsi, di evitare scelte affrettate e di tutelare concretamente una realtà che rappresenta un asset strategico per la città, evitando qualsiasi operazione che possa tradursi in una svendita mascherata.