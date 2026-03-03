SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 2 marzo, curiosità e cronaca si intrecciano: dall’arengario di Lazzate protagonista in tv all’incidente in A9 con disagi al traffico, fino alle polemiche sui servizi cimiteriali e ai temi della campagna referendaria. Spazio anche a un’auto ribaltata nelle prime ore del mattino.

L’arengario di Lazzate sarà protagonista della puntata di “Scherzi a parte” in onda in serata: a svelarlo è stato il sindaco, che ha annunciato la presenza del simbolo cittadino nel noto programma televisivo.

Disagi sull’A9 tra Origgio e Uboldo per un incidente che ha portato alla chiusura per circa due ore dell’uscita di Uboldo, con ripercussioni sulla viabilità e lunghe code nel tratto interessato.

A Saronno si accende il confronto politico sui servizi cimiteriali: il presidente dimissionario della Saronno Servizi replica al Comune e fa il punto.

Paura a Caronno Pertusella poco prima delle 8 del mattino per un’auto ribaltata: ferita la conducente, una donna di 65 anni, soccorsa dai sanitari intervenuti sul posto.

A Saronno sono stati posizionati i cartelloni elettorali e non manca la polemica politica: Guaglianone attacca l’amministrazione, parlando di ritardi e rivendicando l’intervento di Fratelli d’Italia nel sollecitare l’adempimento.