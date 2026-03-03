I più letti di ieri: incidenti con auto ribaltate, cartelloni elettorali in ritardo e scontro sui servizi cimiteriali
3 Marzo 2026
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 2 marzo, curiosità e cronaca si intrecciano: dall’arengario di Lazzate protagonista in tv all’incidente in A9 con disagi al traffico, fino alle polemiche sui servizi cimiteriali e ai temi della campagna referendaria. Spazio anche a un’auto ribaltata nelle prime ore del mattino.
L’arengario di Lazzate sarà protagonista della puntata di “Scherzi a parte” in onda in serata: a svelarlo è stato il sindaco, che ha annunciato la presenza del simbolo cittadino nel noto programma televisivo.
A “Scherzi a parte” stasera l’arengario di Lazzate… l’ha svelato il sindaco
Disagi sull’A9 tra Origgio e Uboldo per un incidente che ha portato alla chiusura per circa due ore dell’uscita di Uboldo, con ripercussioni sulla viabilità e lunghe code nel tratto interessato.
Autostrada A9: incidente tra Origgio e Uboldo, chiusa per due ore l’uscita
A Saronno si accende il confronto politico sui servizi cimiteriali: il presidente dimissionario della Saronno Servizi replica al Comune e fa il punto.
Servizi cimiteriali, Insinnamo: “Riaffidamento fuori tempo, privo di elementi qualificanti e… comunicato solo alla stampa”
Paura a Caronno Pertusella poco prima delle 8 del mattino per un’auto ribaltata: ferita la conducente, una donna di 65 anni, soccorsa dai sanitari intervenuti sul posto.
Auto ribaltata prima delle 8. Ferita la conducente 65enne a Caronno
A Saronno sono stati posizionati i cartelloni elettorali e non manca la polemica politica: Guaglianone attacca l’amministrazione, parlando di ritardi e rivendicando l’intervento di Fratelli d’Italia nel sollecitare l’adempimento.
Posizionati i cartelloni elettorali, Guaglianone: “Meno male che FdI ha suonato la sveglia della ritardataria amministrazione targata Pd”
