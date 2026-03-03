Cronaca

LIMBIATE – Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri nell’area dell’ex manicomio di Mombello, dove un incendio è divampato all’interno di uno degli edifici abbandonati del complesso. Per cause ancora in fase di accertamento, le fiamme hanno interessato la copertura di una tettoia. L’allarme è scattato rapidamente e sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza, con un’autopompa serbatoio proveniente dal distaccamento di Desio.

L’intervento si è concentrato sul contenimento del rogo e sulla messa in sicurezza dell’area. I pompieri sono riusciti a circoscrivere l’incendio in tempi brevi, evitando che le fiamme si propagassero alle strutture adiacenti e scongiurando danni più estesi all’interno del complesso. Non si registrano feriti né persone coinvolte. Restano ora da chiarire le cause che hanno innescato l’incendio all’interno dell’area dismessa, da tempo al centro di segnalazioni per episodi di degrado e intrusioni.

(foto archivio: vigili dle fuoco a Limbiate per un precedente intervento)

