SARONNO – Martedì 3 marzo 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, con la presenza di nubi sparse nelle ore del mattino e assenza di precipitazioni.

Su Saronno il tempo si presenterà complessivamente stabile per tutta la giornata. Al mattino potranno transitare alcune nubi irregolari, ma senza fenomeni associati; nel corso delle ore centrali e nel pomeriggio sono attese ampie schiarite con cielo in gran parte poco nuvoloso. Le temperature subiranno una lieve escursione termica: la minima si attesterà attorno ai 5°C nelle prime ore del giorno, mentre la massima potrà raggiungere i 14°C, con valori nel complesso gradevoli nelle ore più miti. I venti saranno deboli per l’intero arco della giornata: al mattino soffieranno da Nord-Nordest, mentre nel pomeriggio ruoteranno a Sud-Sudovest. Non sono previste allerte meteo.

In Lombardia la giornata vedrà condizioni in progressivo miglioramento. Sulle basse pianure occidentali nubi sparse si alterneranno a schiarite, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle pianure orientali possibili nubi basse o banchi di nebbia al mattino in sollevamento durante il giorno. Sulle aree pedemontane e prealpine cielo variabile, mentre sulle Alpi Retiche prevarranno condizioni più soleggiate. Nel complesso, il quadro regionale sarà stabile e senza fenomeni significativi, in linea con quanto previsto per Saronno.

