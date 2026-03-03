Cronaca

MISINTO – Incidente stradale nella serata di lunedì 2 marzo in via Zocco del Prete, dove poco prima delle 20 due auto si sono scontrate in modo semi-frontale nei pressi dell’ingresso del villaggio residenziale Le Betulle.

Secondo una prima ricostruzione, una delle vetture stava effettuando la svolta per entrare nel complesso residenziale quando è stata urtata da un’auto che procedeva in senso opposto. L’impatto ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivate rapidamente due ambulanze, una della Croce Rossa di Misinto, la cui sede si trova a breve distanza, e una della Croce rossa di Lomazzo, con il supporto dell’auto medica. Presenti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’area. La strada, arteria che funge da collegamento tra Misinto, Cascina Nuova e la bretella verso Rovellasca, è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Feriti un ragazzo di 19 anni e una ragazza di 23 anni, soccorsi rispettivamente in codice giallo e codice verde.

(foto archivio)

03032026