Cronaca

RESCALDINA – Coltelli, falcetti, machete e perfino un’arma da fuoco nascosti nei bivacchi allestiti nel Parco del Rugareto. È quanto emerso nel fine settimana durante una giornata di pulizia straordinaria promossa dagli Amici del Rugareto insieme al gruppo Sos Metal Detector.

L’iniziativa, dedicata alla rimozione di rifiuti e insediamenti abusivi nel bosco della droga, ha portato al rinvenimento di diverse armi bianche occultate tra la vegetazione. Tutto il materiale è stato consegnato ai carabinieri per le verifiche del caso. Tra gli oggetti recuperati figurano anche armi giocattolo e almeno un’arma vera, anch’essa presa in custodia dalle forze dell’ordine per gli accertamenti di rito.

L’operazione si è svolta con il supporto dell’amministrazione comunale e con un presidio di sicurezza composto da due pattuglie della polizia locale e dalla stazione dei carabinieri di Rescaldina, presenza ritenuta necessaria per garantire la tranquillità dei volontari impegnati nella bonifica. Durante la giornata sono stati individuati e smantellati due bivacchi utilizzati dagli spacciatori. All’interno sono stati trovati, oltre alle armi, piccoli gruppi elettrogeni, batterie per auto, bombole a gas e altro materiale utilizzato per l’attività illecita. In uno dei bivacchi è stata anche fermata una persona, sottoposta ai controlli di rito.

(foto archivio: materiale precedentemente trovati nei boschi della zona)

03032026