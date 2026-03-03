Saronnese

UBOLDO – “Nelle docce del campo sportivo crescono le piante”. È il messaggio, definito “eloquente”, che la lista civica Uboldo al Centro riferisce di aver ricevuto da un cittadino, indicando la situazione del centro sportivo comunale di via Manzoni. Nel comunicato la lista spiega che questo è “esattamente quello che non vorremmo più vedere nel futuro” dell’impianto e richiama l’attenzione sulla scadenza, ad agosto, dell’attuale gestione. Secondo Uboldo al Centro, al momento “non si sa, da parte del Comune, quale futuro attende il Centro sportivo”.

Da qui la richiesta di “controllo, pianificazione e idee chiare”. La lista civica chiede che l’argomento venga discusso “ampiamente e attentamente” in consiglio comunale e che il sindaco nomini “una commissione ad hoc”. Obiettivo dichiarato: “fare tornare il centro sportivo il cuore pulsante” di Uboldo.

(foto: piante nel centro sportivo di Uboldo)

03032026

