Saronnese

ORIGGIO – Alle 9 di questa mattina un gruppo di autisti all’accesso al polo logistico Brt Bartolini di via del Lavoro ha dato vita a un presidio che ha di fatto paralizzato l’ingresso e l’uscita dei mezzi dal deposito. L’iniziativa, organizzata dall’Usb, Unione sindacale di base, ha impedito il regolare svolgimento delle attività all’interno dell’hub, con camion e furgoni impossibilitati a entrare o uscire dall’area. Il deposito è rimasto quindi fermo per diverse ore, con inevitabili ripercussioni sulla logistica e sulle consegne.

Al centro della protesta la richiesta di un confronto formale con l’azienda sulle condizioni economiche dei lavoratori. I manifestanti chiedono l’apertura di un tavolo di discussione per affrontare le problematiche segnalate, legate in particolare agli aspetti contrattuali e retributivi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale del comando associato Origgio-Uboldo-Cislago, che hanno monitorato la situazione per garantire la sicurezza e prevenire eventuali tensioni. Non si sono registrati momenti di particolare criticità e la circolazione nelle strade limitrofe è rimasta regolare. La situazione si è poi normalizzata nel corso della giornata.

(foto archivio: precedente manifestazione sindacale della Usb)

04032026