Sport

SARONNO – Come già avvenuto nelle edizioni precedenti, la Pugilistica Saronnese ha messo in scena un grande spettacolo per il terzo appuntamento del trofeo “Città di Saronno”. Sul ring della palestra ex Pizzigoni di via Parini, gli atleti della scuderia saronnese hanno combattuto con grinta, coraggio e capacità tecniche contro avversari che hanno fatto lo stesso a caccia della vittoria.

A centrare il successo tra i gioielli di casa sono stati Gabriele Garruto, Alessia Marinaro, Nathan Sabou, Riccardo Frattini e Gabriel Moscuso, quest’ultimo autore di un gran ko contro un pugile ben più esperto di lui. Una sola sconfitta, seppur ai punti e dopo una gran prestazione, per Micol Licata. In gran spolvero anche Andry Bordes Riera che ha strappato un pareggio contro il campione lombardo di categoria in carica. A chiudere la manifestazione, i fuochi d’artificio finali con il match tra i professionisti Gerardo Scalcione, pupillo e fiore all’occhiello della squadra della città degli amaretti, e Saad Koshaf. Sei riprese durante le quali il pubblico non ha mai smesso di incitare i propri beniamini e tifare, con la vittoria finale che è andata a Scalcione che ha portato a casa un match molto combattuto contro un avversario ostico.

Altro successo dunque per la Pugilistica Saronnese che ci tiene, tramite le parole dei maestri Davide Palumbo e Luca Gelosa, “a ringraziare tutti quanti, in primis atleti e pubblico per l’atmosfera mozzafiato che hanno creato. Un grazie immenso anche agli sponsor e alla presenza graditissima dell’assessore dello sport del comune di Saronno Lattuada. Andiamo avanti così, facendo sempre del nostro meglio per crescere senza sosta”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09